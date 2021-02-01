تأهيل المحطة الأولى في مجمع أبقار مسكنة بتكلفة مليار و800 مليون ليرة

حماة-سانا

أنهت المؤسسة العامة للمباقر بحماة إعادة تأهيل المحطة الأولى في مجمع محطات أبقار مسكنة بمحافظة حلب بتكلفة مليار و 800 مليون ليرة.

وقال المهندس خالد هلال مدير عام المؤسسة في تصريح لمراسل سانا إن الأعمال التي تم إنجازها تضمنت تأهيلاً وترميماً اسمنتياً لحظائر الأبقار المخربة وتسوية الساحات وتنظيمها إضافة إلى إنشاء محلب خاص بالمحطة ودعم هذه المحطة بشبكات المياه والكهرباء اللازمة.

وأضاف هلال إن طاقة استيعاب المحطة الأولى تبلغ 600 رأس حلوب وسيجري هذا العام رفده بدفعة أولى تبلغ 300 رأس من الأبقار المستوردة مبيناً أن هذه الدفعة ستساعد المحطة على العودة للإنتاج حيث وضعت المؤسسة أيضاً خطة لتأمين تغذية كاملة للقطيع من خلال تأمين العلف اليابس والأخضر عن طريق استجراره من معامل أعلاف محطات أبقار حماة وطرطوس.

وبين هلال أنه تم في المحطة الثانية في تجمع أبقار مسكنة إنجاز 90 بالمئة من أعمال التأهيل ويجري حالياً تقديم العروض لإنشاء محلب خاص بهذه المحطة ويتوقع أن تبلغ تكلفته ملياراً و 500 مليون ليرة وفق الأسعار الرائجة.

يشار إلى أن مجمع مسكنة يضم 5 محطات أبقار مع محطة تسمين وقد تعرض للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية.