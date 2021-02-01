ارتفاع نسبة تخزين السدود في حمص جراء الهطولات المطرية الأخيرة

حمص-سانا

ارتفعت نسبة تخزين السدود في محافظة حمص جراء الهطولات المطرية الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح المهندس اسماعيل اسماعيل مدير الموارد المائية بحمص في تصريح لمراسلة سانا أن كمية التخزين في بحيرة قطينة تبلغ حاليا 173 مليون متر مكعب يقابلها للفترة نفسها من العام الفائت 129 مليون متر مكعب أما في سد زيتا فتبلغ 47 مليون متر مكعب يقابلها للفترة نفسها من العام الماضي 34 مليون متر مكعب.

وبين اسماعيل أن كمية التخزين في سد المزينة تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب وفي سد تلحوش 23 مليون متر مكعب و600 ألف أما في سد تلدو فبلغت نحو 12 مليون متر مكعب.

وأشار إسماعيل إلى أن نسبة التخزين في ازدياد نتيجة الهطولات المطرية مبينا أن نسبة الهطول المطري على مستوى المحافظة بلغت حتى تاريخه 63 بالمئة من الهاطل الإجمالي السنوي.