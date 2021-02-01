كوريا الجنوبية تسجل 7 إصابات جديدة بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

عواصم-سانا

أعلنت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية عن تسجيل سبع إصابات جديدة بأنواع متحورة من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 34.

وذكر المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن سبعة أشخاص أصيبوا بثلاثة أنواع متحورة من كورونا خلال الأسبوع الماضي بينهم أربعة من بريطانيا واثنان من البرازيل وواحد من جنوب إفريقيا.

وحظرت كوريا الجنوبية رحلات الركاب القادمة من بريطانيا منذ الـ 23 من الشهر الماضي ومددت الحظر حتى الـ 11 من الشهر الحالي بهدف الحد من انتشار الفيروس المتحور.

وفي كوبا أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 26686 توفي منهم 214 شخصاً.

وفي تايلاند تم تسجيل 836 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 19618 فيما بقي عدد الوفيات عند 77.