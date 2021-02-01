تشييع جثمان الشهيد محمد الرحيل الذي قضى برصاص ميليشيا (قسد) في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

شيع من المركز الإسعافي في مدينة الحسكة اليوم جثمان الشهيد محمد الرحيل الذي قضى أمس برصاص ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي إلى مثواه الأخير.

وفي تصريح لمراسل سانا قال والد الشهيد عبد اللطيف الرحيل إن “كل أبناء سورية هم أولاده وإن كل وطني شريف هو مشروع شهادة في سبيل عزة وشموخ الوطن” معرباً عن “اعتزازه باستشهاد ابنه الذي شارك أبناء المحافظة احتجاجاتهم لفك الحصار عن الأهالي الذين يعانون الحصار لليوم الـ 19 على التوالي”.

وكانت ميليشيا “قسد” أطلقت أمس الرصاص الحي بشكل مباشر على المحتجين في مدينة الحسكة الذين خرجوا للمطالبة بفك الحصار عنها ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وكل المواثيق والأعراف الدولية.