ارتفاع أسعار الفضة إلى ذروة ستة أشهر

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتصعد بما يصل إلى 4ر7 بالمئة قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

وذكرت رويترز أن الفضة بلغت في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ الـ11 من آب الماضي عند 99ر28 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة وارتفعت 3ر5 بالمئة إلى 44ر28 دولارا.

وعقب مكاسب الفضة صعد الذهب 8ر0 بالمئة إلى 76ر1860 دولارا للأوقية وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7ر0 بالمئة إلى 40ر1863 دولارا.

وزاد البلاتين 4ر2 بالمئة إلى 08ر 1098 دولارا وربح البلاديوم 2ر1 بالمئة إلى 64ر2253 دولارا.