تشيجوف: روسيا تأمل في تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد زيارة بوريل

موسكو-سانا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف عن أمل بلاده في تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال تشيجوف لوكالة سبوتنيك اليوم ردا على سؤال حول إذا كان من الممكن إعادة الدفء للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد زيارة رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إلى موسكو المقررة في الفترة من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري.. “آمل ذلك ولكني لا أستطيع أن أقول إن العلاقات في حالة جمود عميق”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية عام 2014 من بينها عقوبات اقتصادية وحظر سفر أشخاص وتجميد أصول شخصيات روسية وذلك في استمرار للسياسات القائمة على الخضوع للقرارات والإملاءات الأمريكية التي ما زالت مستمرة في محاولات الهيمنة على المشهد الدولي وهو ما تعارضه روسيا وتصر في مقابله على الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية.

ويؤكد المسؤولون الروس في تصريحاتهم أن الاتحاد الأوروبي يضحي بمصالحه الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية بتماشيه مع الولايات المتحدة في محاولاتها فرض عقوبات على روسيا.