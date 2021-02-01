حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعضها في محافظات حماة واللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها المسائية التي تلقت سانا نسخة منها أن كل الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق شطحة جوبة برغال وطريق جورين صلنفة غير سالكين بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج والضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة “الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار” وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.