SCS-NET
الشريط الأخباري

أتلتيكو مدريد يفوز على قادش في الدوري الإسباني

2021-01-31

مدريد-سانا

فاز أتلتيكو مدريد اليوم على قادش بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف اللقاء لفريق قادش اللاعب ألفارو نيغريدو في الدقائق الـ 35 والـ 71 على التوالي وسجل أتلتيكو مدريد عبر مهاجمه لويس سواريز في الدقيقة 28 والدقيقة 50 من ركلة جزاء وأضاف ساول نيغويز في الدقيقة الـ 44 الهدف الثالث ليسجل خورخي كوكي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 88.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط أمام غريمه ريال مدريد في المقابل تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الـ 13.

انظر ايضاً

ريال مدريد يعلن غياب ثلاثة من لاعبيه أمام ليفانتي

مدريد-سانا أعلن نادي ريال مدريد عن غياب ثلاثة من نجومه عن لقاء ضد ليفانتي يوم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved