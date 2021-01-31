لبنان.. توقيف 17 شخصاً شاركوا بأعمال شغب في طرابلس

بيروت-سانا

أوقف الجيش اللبناني 17 شخصاً شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن “دورية من مديرية المخابرات في الجيش أوقفت17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية والاشتباه بمشاركة عدد منهم بإحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه السراي”: مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الموقوفين إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم بينما ستتم متابعة التحقيقات لمعرفة باقي المتورطين وتوقيفهم.

وكان أكثر من مئة شخص أصيبوا بجروح جراء مواجهات بين محتجين وقوى الأمن في طرابلس في حين أعلن الجيش اللبناني إعادة الهدوء إلى المدينة وتوقيفه عدة أشخاص على خلفية الأحداث.