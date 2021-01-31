الدنمارك تتوج بكأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخها

القاهرة-سانا

توج المنتخب الدنماركي بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي المونديال في مصر.

وحسم المنتخب الدنماركي حامل اللقب المباراة النهائية لمصلحته بفرق هدفين بنتيجة 26-24.

وهذا التتويج هو الثاني للمنتخب الدنماركي في المونديال حيث سبق له أن أحرز البطولة عام 2019 على حساب النرويج بنتيجة 31-22.

واستضافت مصر النسخة الـ 27 من كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخباً خلال الفترة بين الـ 13 والـ 31 من كانون الثاني الجاري دون حضور جماهيري بسبب وباء كورونا.