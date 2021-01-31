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ليفربول يفوز على ويستهام يونايتد بثلاثية في الدوري الإنكليزي

2021-01-31

لندن-سانا

فاز فريق ليفربول على مضيفه ويستهام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل أهداف ليفربول كل من النجم المصري محمد صلاح هدفين في الدقيقتين 57 و68 قبل أن يضيف جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84 بينما أحرز كريغ داوسون هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى40 نقطة ليرتقي للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي وبفرق نقطة واحدة وراء الثاني مانشستر يونايتد في حين بقي رصيد ويستهام يونايتد عند 35 نقطة في المركز الخامس في المسابقة.

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