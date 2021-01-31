الصناعات النسيجية: بدء تسليم شركات القطاع الخاص جزءاً من احتياجاتها من الغزول القطنية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بدء تسليم شركات النسيج في القطاع الخاص جزءاً من احتياجاتها من الخيوط القطنية للأشهر الثمانية المقبلة حسب المتوافر في شركات الغزول والخيوط التابعة لها.

وأوضح المدير العام للمؤسسة المهندس حارث مخلوف في تصريح لمندوب سانا أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين إدارة المؤسسة وممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية في الـ 18 من الشهر الجاري بشأن توفير احتياجات شركات القطاع الخاص من إنتاج شركات الغزول والخيوط وآليات توزيعها وتسعيرها وانطلاقاً من حرص المؤسسة على المساهمة بمواصلة دوران عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص في ظل الظروف الراهنة “بسبب قلة المادة الأولية من الأقطان”.

وبين المهندس مخلوف أن شركات الغزول والخيوط التابعة للمؤسسة تقوم حالياً بتسليم ما نسبته 35 بالمئة من حاجة الصناعيين وفق جداول تم إعدادها من قبلها وبناء على البيانات الواردة من مديريات الصناعة ريثما يتم تأمين المادة الأولية بشكل كامل والتي تسعى المؤسسة خلال الفترة الحالية لتأمينها لكل الصناعيين.

أحمد سليمان