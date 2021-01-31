مقتل 6 من مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة مفخخة قرب قرية الزرزور بريف حلب

حلب-سانا

قتل 6 من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب قرية الزرزور بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن سيارة مفخخة انفجرت قرب حاجز لما يسمى “فرقة الحمزة” الإرهابية التابعة لقوات الاحتلال التركي قرب قرية الزرزور التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة آخرين وأضرار مادية في المكان.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.