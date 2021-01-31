الرقة.. تنفيذ كامل الخطة المقررة لزراعة القمح في الريف المحرر من الإرهاب

الرقة-سانا

أنجزت مديرية الزراعة في محافظة الرقة كامل الخطة المقررة لزراعة محصول القمح للموسم الحالي والبالغة 17200 هكتار.

وأوضح مدير الزراعة المهندس علي الفياض في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المديرية نفذت كامل خطتها الزراعية بالنسبة لمحصول القمح في الأراضي المروية والتي تتركز في الريف الشرقي المحرر من الإرهاب وخاصة في دبسي عفنان ومعدان والسبخة مبيناً أنه تم تأمين رية إنبات للمحصول في الوقت المناسب ما يبشر بإنتاج وفير هذا الموسم.

ولفت فياض إلى أنه تم تأمين كل مستلزمات الإنتاج لمزارعي القمح من بذار ومحروقات وأسمدة ما أسهم بإنجاز الخطة المقررة بشكل كامل مشيراً إلى أنه تمت أيضاً زراعة نحو ألفي هكتار بمحصول الشعير من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 1800 هكتار.