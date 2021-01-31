اشتداد العاصفة الثلجية والمطرية على لبنان

بيروت-سانا

اشتدت العاصفة الثلجية والمطرية التي تجتاح لبنان لليوم الثالث على التوالي وسيطرت موجة من البرد القارس على مختلف المناطق فيما تساقطت الثلوج ابتداء من ارتفاع 1400 متر ولا سيما في مناطق الشمال والجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الرياح القوية التي هبت ليلاً دفعت إحدى العبارات من محيط مرفأ طرابلس لترسو على الشاطئ العكاري قبالة مطار القليعات كما تسببت العاصفة القوية المحملة بالأمطار والتي بلغت سرعة رياحها في شمال لبنان ليل أمس وحتى فجر اليوم إلى حدود الـ 80 كيلومتراً بالساعة بإلحاق أضرار كبيرة بالمزروعات الشتوية والمحمية داخل البيوت الزراعية.

وتوقف الصيادون في مرفأ صيد الأسماك في العبدة بطرابلس عن العمل مع ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من 4 أمتار.

إلى ذلك استمر تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية الأمر الذي تسبب باستمرار قطع عدد من الطرق في الهرمل فيما أدت الرياح القوية التي هبت على الضنية مساء أمس وصباح اليوم إلى سقوط أحد الأعمدة الرئيسة لشبكة التيار الكهربائي في أحراج محلة بعزقون ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن بعض بلدات المنطقة وقراها.