دير الزور تتجاوز الخطة الموضوعة لزراعة القمح

دير الزور-سانا

أنهى فلاحو دير الزور عمليات زراعة محصولي القمح والشعير للموسم الحالي وبلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح 27 ألف هكتار وبمحصول الشعير 6 آلاف هكتار.

وذكر مدير الزراعة المهندس رافع أبو العيش في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المديرية أنجزت الخطة الموضوعة لزراعة محصول القمح والبالغة 25 ألف هكتار وتجاوزتها لتصل الى 27 ألف هكتار بعد دخول مشروعي الري للقطاعين الثالث والخامس بريف دير الزور الشرقي بالخدمة كما بلغت المساحات المزروعة بالشعير 6 آلاف هكتار.

وأكد أبو العيش خلو محصولي القمح والشعير المزروعين بأراضي المحافظة من الإصابات الحشرية حتى تاريخه حيث قامت دائرة الوقاية في المديرية بجولات ميدانية على كل المناطق الزراعية في المحافظة ولم ترصد وجود اي إصابات حشرية في الحقول.