إغلاق 73 محلاً ومطعماً وتنظيم 686 ضبطاً بحق مخالفين للشروط الصحية بدمشق

دمشق-سانا

أغلقت محافظة دمشق 73 محلاً ومطعماً ونظمت 686 ضبطاً بحق المخالفين للشروط الصحية ووجهت 11 إنذاراً لأصحاب المحال التي بحاجة لاستكمال النواقص الصحية وذلك منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه.

مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف بين في تصريح لمندوب سانا اليوم أن الإغلاقات الـ 73 توزعت بين 46 لعدم التقيد بالشروط الصحية و14 بسبب عرض مواد غذائية خارج المحال و7 لوجود مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية و6 إغلاقات لعدم تنفيذ أصحابها الإنذارات الموجهة لهم.

وأوضح خلوف أن الضبوط الـ 686 التي نظمتها دوريات الرقابة الصحية خلال جولاتها اليومية على الأسواق توزعت بين 285 ضبطا لعدم وجود بطاقات صحية ودفاتر تفتيشية و261 بسبب وجود قذارة عامة و139 لعدم التقيد بالنظافة والشروط الصحية وضبط بسبب الجمع بين نوعين من اللحوم مشيرا إلى أنه تم سحب 74 عينة من المواد الغذائية لتحليلها في المخابر المعتمدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأكد خلوف أن دوريات الرقابة الصحية تكثف تواجدها اليومي في جميع الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية وتشدد الإجراءات بحق المخالفين من أصحاب المطاعم والمحال التجارية حفاظا على الصحة والسلامة العامة مجددا التذكير بضرورة الاتصال بالرقم 127 في حال وجود أي شكوى لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.

فراس صافي