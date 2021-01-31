تنظيم 12 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية ومخابز بطرطوس

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أمس 12 ضبطاً تموينيا بحق فعاليات تجارية ومخابز في مناطق مختلفة من المحافظة وذلك لارتكابهم مخالفات متنوعة.

وبين مدير التجارة الداخلية يوسف حسن في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن الضبوط شملت مخابز يحمور ودوير الشيخ سعد لارتكابها مخالفة نقص وزن وجديته والمدحلة لارتكابها مخالفة البيع بسعر زائد لربطة الخبز التمويني والمنطار والهيشة لارتكابها مخالفة عدم التقيد بأوقات البيع ومعتمد خبز لارتكابه مخالفة البيع بسعر زائد.

وأشار حسن إلى أن الضبوط شملت أيضاً سيارة بداخلها كميات من اللبن لا تحمل بطاقة مواصفات ومخالفة للشروط الصحية وتم سحب عينات من المواد لتحليلها كما تم تنظيم ضبط بحق صاحب محل في منطقة طرطوس لارتكابه مخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبوط تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار في بانياس.

ولفت حسن إلى أن عناصر المديرية أغلقوا اربعة محلات في مدينة طرطوس وصافيتا لحيازتها مواد منتهية الصلاحية والاتجار بها وعدم حيازة فواتير شراء وتم ختمها بالشمع الأحمر وأحيلت جميع الضبوط الى القضاء المختص أصولاً.