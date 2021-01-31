إعادة تأهيل 3 مدارس في ريف إدلب الجنوبي المحرر من الإرهاب

حماة-سانا

أعادت مديرية التربية في إدلب تأهيل 3 مدارس في ريف إدلب الجنوبي المحرر من الإرهاب بتكلفة 30 مليون ليرة.

وذكر مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في حماة التي نفذت عمليات التأهيل المهندس غياث عجمية في تصريح لمراسلة سانا أن المدارس التي تمت إعادة تأهيلها هي مدرسة أبو قميص بقرية كراتين الكبير بتكلفة 11 مليوناً و800 ألف ليرة ومدرسة الحلبان بتكلفة 8 ملايين و 300 ألف ليرة ومدرسة إعجاز في مزرعة العزو بتكلفة 10ملايين و 100ألف ليرة.

وأوضح عجمية أن أعمال التأهيل شملت صيانة إنشائية للأجزاء التي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية إضافة إلى تركيب الأبواب والشبابيك وأعمال الدهان والكهرباء والمياه وتركيب خزانات لمياه الشرب والبلاط ودورات المياه والصالات والباحات حيث جرى تسليمها لمديرية تربية إدلب ورفدها بمستلزمات العملية التعليمية في إطار الجهود المبذولة لإعادة قطاع التعليم في المحافظة ولتكون هذه المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب وذلك بالتوازي مع عودة الأهالي إلى هذه القرى والبلدات التي هجروا منها نتيجة الإرهاب.