روسيا تسجل تراجعاً تدريجياً بعدد الوفيات والإصابات بكورونا

موسكو-سانا

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا تسجيل 485 حالة وفاة و18359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة معظمها في العاصمة موسكو.

وأفاد المركز بأن الحصيلة العامة للإصابات في البلاد ارتفعت إلى 3 ملايين و850439 إصابة و73182 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

ولفت المركز إلى أن العاصمة موسكو سجلت 2284 إصابة تلتها مدينة سان بطرسبرغ بـ 2160 إصابة فيما بلغ عدد الاصابات في ضواحي موسكو1082.

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع تدريجي لعدد الإصابات لليوم الثاني والوفيات لليوم الرابع على التوالي.