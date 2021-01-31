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شهيد وأربعة جرحى جراء إطلاق مسلحي ميليشيا “قسد” الرصاص على الأهالي المحتجين ضد جرائمها في مدينة الحسكة-فيديو

2021-01-31

الحسكة-سانا

أفاد مراسل سانا أن أهالي مدينة الحسكة نفذوا اليوم وقفة احتجاجية رفضاً لحصار ميليشيا “قسد” لمركز المدينة.

وقال المراسل إن مسلحي الميليشيا أطلقوا النار على الأهالي المحتجين ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف المراسل أن الميليشيا أقامت حواجز إضافية ونشرت المزيد من مسلحيها في أحياء المدينة واختطفت عدداً من المدنيين.

وتواصل ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي فرض حصارها الخانق على مركز مدينة الحسكة وتمنع دخول الآليات ووسائل النقل والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لأهالي المدنية.

يتبع…


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