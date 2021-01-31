وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليونين و230 ألف حالة

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليونين و 229716 شخصاً حول العالم منذ بدء تفشي الجائحة في كانون الأول الماضي.

ووفق موقع وورلد ميتر الذي يديره خبراء ومطورون دوليون فقد بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 103 ملايين و148380 إصابة فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 74 مليوناً و788097 شخصاً.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1495 حالة وفاة و15337 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و857230 إصابة والوفيات إلى 158074 حالة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظراً لقلة عدد الاختبارات.

من جانبها سجلت الصين أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال ستة أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن البر الرئيسي للصين سجل 92 حالة إصابة مؤكدة يوم أمس تم رصد 73 منها في مدينة تونغوا بإقليم جيلين ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 89522 إصابة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.