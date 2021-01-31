هيئة شؤون الأسرى تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

القدس المحتلة-سانا

جددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة في بيان نقلته وكالة وفا أن 200 أسير فلسطيني أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 340 إصابة معظمها في معتقلي النقب وريمون.

وقال مستشار الهيئة حسن عبد ربه إن الأسرى في معتقلات الاحتلال يعانون ظروف اعتقال قاسية جراء ممارسات الاحتلال التعسفية وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد وان ذويهم يعيشون حالة من القلق الدائم جراء منع سلطات الاحتلال الزيارات ما يستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والأطفال.