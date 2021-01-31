الحرارة إلى ارتفاع والجو يميل للاستقرار في ساعات بعد الظهر والمساء

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة ويميل الجو للاستقرار بشكل تدريجي في ساعات بعد الظهر والمساء فيما يكون الجو ليلاً بارداً ويحذر من حدوث الصقيع في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في غوطة دمشق والمنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتضعف مساءً وتتحول إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بينما يكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….