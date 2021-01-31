دمشق اليوم

الأحد / 31 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المطران حنا: سورية تبنت القضية الفلسطينية ولا تزال تدافع عنها
2021-01-30
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال محاربة الارهاب
2021-01-30
اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري تدين حصار ميليشيا (قسد) للحسكة والقامشلي
2021-01-30
ولي آغبابا: النظام التركي ارتكب أخطاء فادحة في سورية
2021-01-30
الجولة الخامسة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور تختتم أعمالها… الكزبري: سنواصل الانخراط الإيجابي في اجتماعات اللجنة-فيديو
2021-01-29
الجعفري: التنظيمات الإرهابية وميليشيا (قسد) تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أطفال سورية
2021-01-29
سياسيون: يجب تقديم الدعم للشعب السوري بدلاً من نهب ثرواته
2021-01-29
محليات
الحرارة إلى ارتفاع والجو يميل للاستقرار في ساعات بعد الظهر والمساء
2021-01-31
المركز الثقافي الروسي يكرم الفائزين في الأولمبياد الرقمي العالمي للغة الروسية
2021-01-30
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى مساء اليوم
2021-01-30
تسريب الشائعات والتواصل مع صفحات مشبوهة تترتب عليها مسؤولية قانونية
2021-01-30
5 شهداء بينهم 3 أطفال و25 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة بمدينة عفرين المحتلة
2021-01-30
وظائف لآلاف المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في أكبر مسابقة
2021-01-30
الطقس غداً.. أمطار متفرقة خلال النهار وأجواء باردة ليلاً
2021-01-30
رياضة
مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز شاق على شيفيلد يونايتد
2021-01-31
غوارديولا يحقق الانتصار رقم 500 بمسيرته التدريبية
2021-01-30
ريال مدريد يخسر أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
2021-01-30
مانشستر سيتي يحسم موقفه من دجيكو
2021-01-30
باريس سان جيرمان يعلن إصابة حارس مرماه نافاس
2021-01-30
منتخب سورية لكرة السلة يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للنافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية
2021-01-30
فوز شهبا على الرحى ضمن منافسات دوري السويداء بكرة القدم للرجال
2021-01-30
اقتصاد
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومطعم مخالف في دمشق
2021-01-30
زراعة نحو 120 ألف هكتار بمحصول الشعير في حماة
2021-01-30
الوجه الآخر لأزمة كورونا… أرباح خيالية لجيوب الأثرياء يوازيه انهيار نفسي لملايين الأشخاص حول العالم
2021-01-30
مهرجان (صنع في سورية).. مساحة للتسوق وتنوع في العرض-فيديو
2021-01-29
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020
2021-01-29
أضرار كبيرة بالزراعات المحمية في طرطوس جراء التنين البحري
2021-01-29
ضبط محطة محروقات في القطيفة بمخالفة الاتجار بمادة المازوت
2021-01-29
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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم
الصحة: شفاء 75 وإصابة 54 حالة بفيروس كورونا ووفاة 5
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال محاربة الارهاب
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لليوم الرابع.. ميليشيا “قسد” وحصار الطحين والخبز لنحو 100 ألف مدني في مدينة الحسكة
دمشق اليوم
2021-01-31
تصوير: وسيم خيربك
دمشق اليوم
2021-01-31
najwa
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