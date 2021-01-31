فيروس كورونا يودي بحياة مليونين و225 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليونين و225 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول 2019 ولغاية الأن وفق آخر إحصائيات موقع وولد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فان إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل لغاية الأن الى 103045690 إصابة وإجمالي الوفيات الى 2225836 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 74615873.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 449649 حالة وفاة من أصل 26622189 إصابة تليها الهند مع تسجيل 154310 حالات وفاة من أصل 10746871 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 223945 حالة وفاة من أصل 9176975 إصابة.