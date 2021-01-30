اخماد حريق في محل لبيع الإطارات ومستودع قطع سيارات في السويداء

السويداء-سانا

تمكنت طواقم فوج إطفاء السويداء والدفاع المدني مساء اليوم من إخماد حريق كبير نشب في محل لبيع إطارات ومستودع لقطع السيارات تابع له على طريق الرحى جنوب شرق مدينة السويداء.

وأوضح معاون قائد فوج إطفاء السويداء نضال عبود أن عملية إخماد الحريق استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المحل وتمت السيطرة على الحريق بمؤازرة طواقم الدفاع المدني وصهريج من مديرية الزراعة مشيراً الى أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد أدى إلى أضرار مادية كبيرة بالمكان.

من جهته ذكر قائد الزمرة المناوبة في مديرية الدفاع المدني العقيد زهير شروف إن طواقم المديرية توجهوا الى مكان الحريق فور التبلغ عنه مشيراً الى أن النيران امتدت من محل لبيع الإطارات الى مستودع تابع له لقطع ومقصات السيارات وتسببت بأضرار مادية كبيرة فيهما.

ولفت شروف الى أن الحريق تسبب بحالتي اختناق لعنصرين من طواقم المديرية جرى اسعافهما الى المشفى الوطني لتلقي العلاج وذلك نتيجة انبعاث دخان كثيف وروائح المواد المشتعلة.