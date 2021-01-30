المركز الثقافي الروسي يكرم الفائزين في الأولمبياد الرقمي العالمي للغة الروسية

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي الروسي بدمشق اليوم حفلاً لتكريم السوريين الفائزين في الاولمبياد الرقمي العالمي للغة الروسية الذي أقيم مطلع هذا العام وحققت فيه سورية مراكز متقدمة.

وكرم نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي وفلاديسلاف سابرونوف السكرتير الثاني في سفارة جمهورية بيلاروسيا في دمشق اصحاب المراكز المتقدمة في الاولمبياد إضافة الى الفائزين في مسابقة الرسم للقصة البيلاروسية الشعبية.

ويأتي هذا التكريم وفقاً لسوخوف ترسيخاً لنهج المركز في الحفاظ على تقاليده بتكريم المبدعين والمتفوقين السوريين الذي يسهمون في الإرتقاء بالعلاقات الثقافية بين البلدين.

وكان الاولمبياد الرقمي العالمي للغة الروسية أقيم بمشاركة 147 دولة وبلغ عدد المشاركين 9540 مشاركاً وحصلت سورية خلاله على المركز الأول والثالث في هذا الاولمبياد.

حضر الحفل عدد من مدرسي اللغة الروسية في جامعة دمشق والجامعات السورية إضافة الى ذوي المكرمين.