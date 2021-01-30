غوارديولا يحقق الانتصار رقم 500 بمسيرته التدريبية

لندن-سانا

حقق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي الانتصار رقم 500 في مسيرته التدريبية الحافلة بالألقاب والإنجازات مع مختلف الأندية التي تولى قيادتها خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها شبكة بلي تشير ريبورت العالمية فإن غوارديولا حقق الفوز رقم 500 في مشواره التدريبي من إجمالي 673 مباراة خاضها في جميع البطولات فيما تعادل في 94 مباراة وتلقى 79 هزيمة.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي نحو تحقيق 197 فوزا منذ توليه المهمة سبقها بـ 124 انتصارا مع بايرن ميونيخ الألماني و179 فوزاً خلال مسيرته التدريبية مع برشلونة الإسباني.