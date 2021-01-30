حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى مساء اليوم

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة حتى مساء اليوم عدا عدة طرق في محافظات حماة واللاذقية والسويداء نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وبينت إدارة المرور في نشرتها المسائية التي تلقت سانا نسخة منها أن كل الطرق في محافظة حماة سالكة ماعدا طريقي شطحة جوبة برغال وجورين صلنفة غير سالكين بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق مركية مقامات بني هاشم غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق صلنفة محطة البث الغاب سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة باستثناء الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الثلوج والضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبات الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب واستخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيصها الرقمين 5411365و5422703 للاستعلام عن حالة الطرق.