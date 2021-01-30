انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر-سانا

أطلقت الجزائر اليوم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية البليدة مستخدمة لقاح “سبوتنيك في” الروسي.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية فإن الحملة تستهدف في مرحلة أولى العاملين في القطاع الصحي والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة على أن يتم توسيع نطاقها غداً لتشمل عناصر الأمن والحماية المدنية وقطاع التعليم والصحفيين حيث جرت تعبئة نحو ثمانية آلاف مركز صحي في أرجاء البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الجزائر ستتلقى أيضاً جرعات للقاحات أخرى من الصين والهند ودول أخرى.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت في وقت سابق تمديد الحجر الجزئي المنزلي على 19 ولاية في البلاد ابتداء من يوم غد الأحد ولمدة 15 يوماً لاحتواء انتشار فيروس كورونا.