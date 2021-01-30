فوز شهبا على الرحى ضمن منافسات دوري السويداء بكرة القدم للرجال

السويداء-سانا

فاز فريق شهبا على الرحى بستة أهداف دون مقابل في مباراتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء ضمن منافسات إياب دوري المحافظة بكرة القدم للرجال لأندية الدرجة الثانية.

وسجل للفريق الفائز فراس دلال هدفين وطارق هلال هدفين وعلاء السهوي وبلال ناصر.

وبهذه النتيجة عزز فريق شهبا صدارته لترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة فيما بقي الرحى ثالثاً بسبع نقاط.

وتتنافس في دوري السويداء بكرة القدم للرجال لأندية الدرجة الثانية فرق شهبا وصلخد والرحى والشبيبة وعمال السويداء.

عمر الطويل