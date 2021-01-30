المكسيك تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا وإندونيسيا 11948

عواصم-سانا

سجلت المكسيك 16374 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و841 ألفاً و893 إصابة.

ووفقاً لموقع وورلد ميترز المختص بإحصاءات الفيروس فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات في المكسيك إلى 156579 بعد تسجيل 1434 حالة وفاة جديدة.

كما سجلت إندونيسيا 11948 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى مليون و24298 بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 29728 بعد تسجيل 210 وفيات.

وفي باكستان تم تسجيل 2183 إصابة جديدة بالفيروس و63 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 543214 والوفيات إلى 11623 حالة.