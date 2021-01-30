عواصف ثلجية وأمطار غزيرة في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة لليوم الثاني على التوالي في شمال لبنان وجنوبه.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الثلوج تساقطت وغطت المرتفعات الجبلية في منطقة عكار الشمالية ما أدى إلى إقفال الطرق كافة على ارتفاع 1200 متر وما فوق وسط تدن ملحوظ بدرجات الحرارة بلغت أقل من 2 تحت الصفر ليلاً.

وفي الجنوب اللبناني تساقطت الأمطار الغزيرة منذ الصباح على منطقتي النبطية وإقليم التفاح تخللتها عواصف رعدية ورياح قوية فيما تدنت درجات الحرارة في المناطق الجبلية والعالية.

وأعلنت غرفة التحكم المروري في لبنان أن الطرقات الجبلية الواصلة إلى مناطق عيناتا الأرز وحدث بعلبك والعاقورة وجرد مربين والهرمل وكفريا ومعاصر الشوف مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.