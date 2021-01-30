5 شهداء بينهم طفل وأكثر من 13 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة بمدينة عفرين المحتلة

حلب-سانا

استشهد 5 مدنيين بينهم طفل وأصيب أكثر من 13 شخصا نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مرتبطة بها.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن “سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 13 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطيرة ما يرجح زيادة عدد الشهداء”.

ولفتت المصادر إلى أن قوة الانفجار أحدثت أضراراً كبيرة في الحي الذي يتميز بكثرة المحال التجارية والكثافة السكانية.

ومنذ احتلالها في آذار من العام 2018 من قبل قوات النظام التركي بالتعاون مع مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا تشهد مدينة عفرين والمناطق التي تنتشر فيها مجموعات ارهابية تابعة لما يسمى غرفة عمليات “غصن الزيتون” وغيرها حالات فوضى وانفلاتاً أمنياً وصراعات دامية بين هذه المجموعات لاقتسام النفوذ والسيطرة على المناطق والتحكم بمصير المدنيين فيها.