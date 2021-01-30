تواصل انخفاض أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في روسيا

موسكو-سانا

تواصل روسيا لليوم الثالث على التوالي تسجيل حصيلة إصابات منخفضة بفيروس كورونا عند مستوى 19 ألف حالة حيث بلغت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19032 إصابة مقابل 19238 في اليوم السابق.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا قولها إنه “تم الإبلاغ عن 512 حالة وفاة مقابل 534 وفاة في اليوم السابق فيما تماثل 24502 مريض للشفاء”.

وأضافت الغرفة إن “إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و832080 منها 72697 حالة وفاة و479419 حالة نشطة وثلاثة ملايين و279964 حالة شفاء”.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعاً تدريجياً ملحوظاً في وتيرة تفشي كورونا على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق باستخدام لقاح “سبوتنيك في”.