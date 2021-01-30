النرويج تخفف تدريجياً من قيودها لمواجهة كوفيد 19 في العاصمة

أوسلو-سانا

قال وزير الصحة النرويجي بنت هويه اليوم إن الحكومة ستعمل على تخفيف قيود العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا تدريجياً في منطقة العاصمة ما سيسمح لبعض المتاجر وأماكن الأنشطة الترفيهية أن تعيد فتح أبوابها بدءاً من الثالث من شباط القادم.

ونقلت رويترز عن هويه قوله في مؤتمر صحفي “تشهد النرويج انخفاضاً مطرداً في أعداد الإصابات ولدينا الآن نظرة شاملة أفضل للمرض وانتشاره الوضع في العاصمة أوسلو والمناطق المحيطة بها لا يزال غامضاً ومن ثم فإن تخفيف القيود سيكون تدريجياً”.

وأضاف إنه تقرر إعادة فتح المحال التي لا تقع داخل مراكز تسوق اعتباراً من الأربعاء القادم وكذلك المطاعم مع عدم تقديمها المشروبات الكحولية كما ستخفف القيود على المدارس بما يسمح بحضور المزيد من الفصول الدراسية ووجود مجموعات أكبر من الطلاب.

وكان ظهور سلالة جديدة من كوفيد 19 قد دفع السلطات لتشديد الإجراءات في الـ 23 من الشهر الجاري بما في ذلك إغلاق جميع المحال التي تقدم خدمات غير أساسية أول مرة منذ ظهور الجائحة.

وسجلت النرويج التي يقطنها 5.4 ملايين نسمة 62276 إصابة بكوفيد 19 و563 وفاة حتى الآن منذ بدء الجائحة حسبما ذكر المعهد النرويجي للصحة العامة ما يجعلها واحدة من أقل الدول تضرراً من الوباء في أوروبا.