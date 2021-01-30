الأخرس: مركز القوس والسهم باللاذقية يتحضر للبطولات وفق الإمكانات المتاحة

اللاذقية-سانا

يواصل المركز التدريبي لرياضة القوس والسهم في صالة ومضمار ملعب الباسل تدريباته في إطار خطة الإعداد والتحضير للمشاركة في النشاطات والبطولات الرياضية والاستحقاقات الداخلية والخارجية التي سيقيمها اتحاد اللعبة هذا العام.

وكشف عضو الاتحاد ومدرب المركز فادي جميل الأخرس لمراسل سانا الرياضي أن المركز نجح منذ إحداثه وحتى الآن بنشر اللعبة بالمحافظة وجذب واستقطاب عدد من اللاعبين المبتدئين من الفئات العمرية التي تتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة و16 سنة ويوجد بالمركز نحو 12 لاعبا ولاعبة.

وأضاف الأخرس إنه يتم تدريب فئتي البراعم والأشبال وفق خطة وبرنامج تدريبي مدروس بشكل جيد يتركز على النواحي الفنية وذلك تحضيرا لإعدادهم للمشاركة في بطولة الجمهورية التي ستقام بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق في الثامن عشر من الشهر القادم.

وبين الأخرس أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين بالمركز سينافسون على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية وبعضهم نالوا مراكز متقدمة في البطولات السابقة أبرزهم خضر جليكو صاحب فضية بطولة العرب التي أقيمت في عام 2019 في تونس مشيراً إلى أن منتخب اللاذقية أحرز في عام 2019 ست ميداليات ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات.

ويرى الأخرس أن نجاح أي عمل رياضي يتطلب تضافر جهود الجميع وتواصل التدريبات وفق أسس علمية مدعومة بمعسكرات خارجية والاحتكاك بالفرق ذات المستوى العالي والاطلاع على كل ما هو جديد من خلال تأمين المراجع العلمية ومستلزمات اللعبة ومعدات التدريب وإقامة دورات صقل وترقية للمدربين.

ولفت الأخرس إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه اللعبة عدم توافر الأجهزة وملحقاتها وانتهاء العمر الافتراضي للتجهيزات الموجودة بمحافظة اللاذقية ما يفقدها الدقة الأمر الذي يؤثر سلبا على نتائج أبطالنا وعدم توافر التجهيزات المناسبة التي تتوافق مع المواهب المتميزة التي من شأنها تطوير مستوى اللاعبين وتحسين أرقامهم.

نبيل علي