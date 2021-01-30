لعبة المبارزة في اللاذقية تعاود نشاطها تحضيراً للاستحقاقات القادمة

اللاذقية-سانا

عاودت لعبة المبارزة نشاطها في محافظة اللاذقية في إطار خطة طموحة تهدف إلى إعداد وتحضير لاعبيها وتأهيلهم بشكل جيد للمشاركة في أي استحقاقات وبطولات قادمة.

وكشفت عضو اتحاد اللعبة سارة أحمد لمراسل سانا الرياضي أن التدريبات توقفت لعدة اشهر واستؤنفت مجددا منذ نحو شهرين بمعدل حصتين بالأسبوع في المركز التدريبي بصالة المبارزة بملعب الباسل بمدينة اللاذقية والثاني في مدرسة الشهيد ربيع مخلوف بقرية الدبيقة التابعة لمنطقة القرداحة وذلك بهدف إعداد وتحضير اللاعبين للمشاركة في أي نشاطات وبطولات قادمة وبنفس الوقت لنشر اللعبة وتوسيع قاعدتها بالمحافظة.

وأوضحت أحمد أن هناك مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين تميزوا خلال الفترة الماضية وتمت دعوتهم للمنتخب الوطني مثل مي محمود وروز مكنا وآلاء احمد وحيدر احمد وشهد زحلوط ومضر محمود.

وأشارت أحمد إلى ضرورة تأمين صالة تدريبية متخصصة بمواصفات مناسبة ودعم المراكز التدريبية بالأدوات والتجهيزات وإقامة دورات تثقيفية للكوادر التدريبية والتحكيمية بالمحافظة.