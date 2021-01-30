تراجع ملحوظ لملاكمة حمص بفئة الشباب

حمص-سانا

سجلت النتائج المتواضعة التي حققها منتخب حمص للملاكمة في بطولة الجمهورية ‏التي جرت مؤخرا تراجعا واضحا في المستوى الفني للعبة.‏

ونال منتخب حمص ميداليتين برونزيتين في البطولة عبر زين خضور وزين العلي بوزني 60 و81 كغ على التوالي وذلك من أصل ستة لاعبين مثلوا منتخب المحافظة.

رئيس اللجنة الفنية الفرعية للملاكمة بحمص موسى الشريف قال في تصريح لمراسلة سانا الرياضية.. “إن ‏النتائج كانت غير مرضية وتدل على تراجع المستوى الفني حيث أن واقع اللعبة في المحافظة يواجه عددا من الصعوبات التي تعوق تطوير المستوى الفني أبرزها عدم ‏وجود حلقة للتدريب وإقامة اللقاءات الودية ضمن المحافظة وعزوف الأندية عن ممارستها باستثناء نادي العمال رغم تبنيها من قبل أندية قطينة والكرامة والشرطة والوثبة وخالد بن ‏الوليد حيث لم تقم هذه الأندية بتدريب لاعبين لرفد منتخب المحافظة في حين أن اللعبة ‏تمارس في باقي المحافظات من قبل العديد من الأندية”.‏

وأضاف الشريف.. شاركنا بستة أوزان في حين أنه طلب منا المشاركة بعشرة أوزان وذلك نظرا لانشغال ‏أغلب اللاعبين بالامتحانات الدراسية داعيا إلى توفير متطلبات اللعبة والزام الأندية ‏بممارستها وذلك بهدف تطوير مستوى اللاعبين والعودة إلى واجهة المنافسات مجددا.

هنادي ديوب