منتخب سورية لكرة السلة يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للنافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية

دمشق-سانا

تقترب تحضيرات منتخب سورية لكرة السلة للنافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية من نهايتها عبر المعسكر التدريبي المحلي المقام في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

الأسبوع الأول انتهى أمس بحصص تدريبية مكثفة صباحية ومسائية وكان آخرها إقامة مباراة بين مجموعتين من لاعبي المنتخب قاد الأولى المدرب الوطني عزام الحسين والثانية مساعد المدرب لوغان ستوتز في حين اكتفى المدرب الأمريكي جو ساليرنو بمتابعة المباراة وتسجيل الملاحظات بحضور طاقم تحكيم تولى قيادة اللقاء.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قلص القائمة بعد نهاية اليوم الرابع فاحتفظ باللاعبين عمار الغميان زكريا الحسين- جميل صدير-عمر الشيخ علي- أنس شعبان- هاني أدريبي- طارق الجابي- عبد الوهاب الحموي-شريف العش-مجد عربشة-نديم عيسى- أنطوني بكر- توفيق الصالح- وائل جليلاتي-جورجي نظاريان-جوزيف يوسف-الياس عازرية- عمر إدلبي-محمود طراب علما أنه سيتم تقليص المجموعة مرة أخرى قبل انتهاء المعسكر.

ويلتقي منتخبنا مع منتخبي السعودية وقطر في النافذة الثالثة يومي الـ 18 و21 من الشهر الجاري علما أنه بانتظار انتصار واحد للتأهل ولا سيما بعد الفوز على منتخب إيران بنتيجة 77-70 نقطة ضمن النافذة الثانية رغم خسارته أمام منتخب قطر ضمن النافذة نفسها وكان منتخبنا فاز على نظيره السعودي بنتيجة 75-70 نقطة ضمن النافذة الأولى التي افتتح مشواره فيها بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة وذلك ضمن المجموعة الخامسة.

محمد الرحيل