أكثر من مئة لاعب ولاعبة يتنافسون في بطولة بروجيم معلا للقوة البدنية

دمشق-سانا

يستعد أكثر من مئة لاعب ولاعبة للمشاركة في بطولة بروجيم معلا للقوة البدنية التي ستقام في الخامس من الشهر القادم في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

وفي تصريح لـ سانا قال نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام بلال بحصاص..”إن الاستعدادات تتم بوتيرة عالية لإقامة البطولة وإظهار الوجه الحضاري لبطولات القوة البدنية في سورية” مشيرا إلى أن البطولة تتضمن منافسات رفعة الصدر البنش بريس وهي أكثر تمارين المقاومة المحببة لدى لاعبي كمال الأجسام والقوة البدنية كما أنها تأتي ضمن النشاطات الرياضية والترفيهية التي تحرص اللجنة المنظمة للبطولة على إقامتها بهدف صناعة الأبطال المتميزين.

وبين بحصاص أن عدد المشاركين في البطولة نحو مئة لاعب ولاعبة سيتنافسون في أوزان كلاسيك للرجال /74/83/93/105/ وفوق/105/ كيلوغرامات ووزنين للرجال /93/كغ وفوق /93/ كغ ووزنين للسيدات /63/كغ وفوق /63/ كغ مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الحكام الدوليين للإشراف على البطولة وفقا لنظام البطولات الدولية.

بدوره أوضح المدير الفني لشمس أكاديمي الجهة المنظمة للبطولة منار البزرة إلى أنه تكمن أهمية البطولة لكونها تستهدف فئة من الرياضيين تمتلىء بهم البيوتات الرياضية وستشهد تحديات متعددة يتسابق من خلالها اللاعبون وسط أجواء حافلة بالإثارة والحماس.

هناء صقور