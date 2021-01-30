30 كانون الثاني 1948- اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين

دمشق-سانا

1649 / تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنكلترا.

1648 / التوقيع على اتفاقية مونستر لإنهاء حرب الثمانين سنة بين هولندا وإسبانيا.

1835 / الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب.

1847 / تغير اسم قرية /يربا بوينا/ في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.

1933 / أدولف هتلر يصبح مستشارا للرايخ الألماني الثالث.

1948 / اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.

1956 / حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.

2013 / كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول /نارو 1/ حاملا قمرا اصطناعيا لأغراض بحثية.

من مواليد هذا اليوم

1882 / فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة.

1899 / ماكس تيلر.. عالم جنوب أفريقي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1951/.

1949 / بيتر أغري.. عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003/.

من وفيات هذا اليوم

1676 / القيصر أليكس الأول قيصر روسيا الثاني.

1928 / يوهانس فيبيغر.. طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926/.

1969 / دومينيك بير.. رجل دين بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1958/.

1991 / جون باردين.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1956/ وعام /1972/.

أعياد ومناسبات

وليمة القديس أنطونيوس الكبير عند الكنيسة القبطية.