30 كانون الثاني 1948- اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين

دمشق-سانا
1649 / تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنكلترا.
1648 / التوقيع على اتفاقية مونستر لإنهاء حرب الثمانين سنة بين هولندا وإسبانيا.
1835 / الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب.
1847 / تغير اسم قرية /يربا بوينا/ في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.
1933 / أدولف هتلر يصبح مستشارا للرايخ الألماني الثالث.
1948 / اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.
1956 / حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.
2013 / كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول /نارو 1/ حاملا قمرا اصطناعيا لأغراض بحثية.
من مواليد هذا اليوم
1882 / فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة.
1899 / ماكس تيلر.. عالم جنوب أفريقي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1951/.
1949 / بيتر أغري.. عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003/.
من وفيات هذا اليوم
1676 / القيصر أليكس الأول قيصر روسيا الثاني.
1928 / يوهانس فيبيغر.. طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926/.
1969 / دومينيك بير.. رجل دين بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1958/.
1991 / جون باردين.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1956/ وعام /1972/.
أعياد ومناسبات
وليمة القديس أنطونيوس الكبير عند الكنيسة القبطية.