مسؤول أمني إيراني: الأصوات التي سمعت غرب طهران سببها عطل فني في احدى المؤسسات

طهران-سانا

أعلن نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية حميد رضا كودرزي أن أصوات الإنذار التي تم سماعها غرب العاصمة الإيرانية ناجمة عن خلل في نظام الصوت بإحدى المؤسسات.

وقال كودرزي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” إن نظام الصوت لإحدى المؤسسات في بلدة ازمايش تعطل ما تسبب في سماعه في تلك المنطقة مؤكداً أنه تم إيقاف تشغيل نظام الصوت في المؤسسة.

وكانت مصادر إيرانية أعلنت أنه سمع دوي صافرات الإنذار في بعض المناطق غرب العاصمة الإيرانية طهران.

إلى ذلك نفت إدارة مطار الإمام الخميني الدولي في طهران ما تم تداوله عن سقوط طائرة تركية في المطار.

وأوضحت الإدارة أن الطائرة لم تتمكن من الهبوط لسوء الأحوال الجوية وعادت إلى باكو عاصمة أذربيجان.