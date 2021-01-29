الدنمارك تقصي إسبانيا وتضرب موعداً مع السويد في نهائي مونديال اليد

القاهرة-سانا

تأهل المنتخب الدنماركي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي من المونديال.

وحسم المنتخب الدنماركي حامل اللقب المباراة لمصلحته بفارق هدفين بنتيجة 35-33 فيما انتهى الشوط الأول بفارق هدفين لمصلحة المنتخب الدنماركي أيضا بنتيجة 18-16.

وأحرز نجم المنتخب الدنماركي مايكل هانسون جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسيواجه المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية بعد غد الأحد المنتخب السويدي الفائز على نظيره الفرنسي في وقت سابق اليوم بفارق 6 أهداف بنتيجة 32-26.