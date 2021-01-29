الصحة العالمية تدعو إلى عدم التخلي عن الدول الفقيرة في لقاحات كورونا

جنيف-سانا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” إلى “عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غيبريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي: “إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسية الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير”.

وأضاف: “هذا إذن خطأ أخلاقي ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش.. الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار”.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية اليوم اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات ضد كورونا خارج منطقته ومنع تصدير الجرعات المخصصة للأوروبيين.