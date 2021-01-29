الاحتلال التركي يستهدف بقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي “أم فور” بريف الرقة

الرقة-سانا

جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالأسلحة الثقيلة على محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدت بالمدفعية مساء اليوم على قرية معلك شمال غرب مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات التركية طالت الطريق الدولي “أم فور” بالمدفعية الثقيلة موقعة أضراراً في الطريق بعدة مواقع.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين بالمدفعية أمس على المناطق السكنية في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.