الرئاسة اللبنانية: لن تكون هناك حكومة تناقض العيش المشترك

بيروت-سانا

أكد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أنه لن تكون هناك حكومة “تناقض العيش المشترك” مشيراً إلى أن “التفرد” في تشكيل الحكومة هو “نقيض المشاركة”.

وقال المكتب في بيان له اليوم إن “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسد الشراكة في تأليف الحكومة استناداً إلى المادة 53 من الدستور.. وهذه النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة وخصوصاً أن التفرد هو نقيض المشاركة”.

ولفت المكتب الإعلامي إلى “أن البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الإعلامي للحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي” مشدداً على أنه “لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته”.

وكانت الرئاسة اللبنانية أكدت في بيان لها قبل أسبوع أنه لا علاقة للرئيس عون في أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة مشيرة إلى أن اختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداً إلى الدستور اللبناني وأن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل.