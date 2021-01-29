اتفاق أوروبي لفرض قيود على حركة التنقل لاحتواء كورونا

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن موافقة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على اقتراحها الذي ينص على وضع خارطة جديدة للمناطق الأكثر تضرراً من فيروس كورونا وفرض قيود على التنقل بداخلها.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه في مواجهة تهديد النسخ المتحورة من الفيروس عرضت المفوضية الاثنين الماضي هذه التوصيات وهي غير ملزمة والتي تهدف إلى “الثني عن السفر غير الضروري بشدة مع تجنب إغلاق الحدود أو فرض حظر عام على السفر”.

ووفق خارطة أولية للوكالة المكلفة مراقبة الوباء اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن 14 دولة من الاتحاد الأوروبي لديها منطقة على الأقل مصنفة ضمن الفئة “الحمراء الداكنة” وهي تشمل المناطق التي يكون فيها معدل الإصابة بكوفيد 19 أعلى أو يوازي نحو 500 حالة لكل مئة ألف نسمة لمدة 14 يوماً.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لهذه المناطق الأكثر عرضة للخطر يجب إجراء فحوصات الكشف عن المرض وفرض حجر صحي حتى في حالة السفر الضروري لكن هناك بعض الاستثناءات لسكان مناطق حدودية أو العاملين في قطاع النقل.

ولفتت الوكالة إلى أن المفوضية تحاول تنسيق إجراءات الدول الأعضاء الحريصة على تجنب تكرار سيناريو الربيع الماضي حين تسببت عمليات إغلاق الحدود المتتالية بحدوث فوضى في حركة تنقل الأشخاص والبضائع داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن البرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أبلغت السفراء خلال الاجتماع بإمكانية فرض إجراءات مكملة على المستوى الوطني.