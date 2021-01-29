توقف الأفران في الحسكة جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا (قسد).. محافظ الحسكة: الحصار يمنع توفير مقومات الحياة للمواطنين

الحسكة-سانا

أكد محافظ الحسكة غسان خليل أن الحصار الجائر الذي تمارسه ميليشيا “قسد” المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي على مدينتي الحسكة والقامشلي فاقم الوضع الإنساني والخدمي ومنع توفير مقومات الحياة للمواطنين.

وبين خليل في تصريح لمراسل سانا أن استمرار الحصار لليوم السادس عشر على التوالي على مركز مدينة الحسكة وحيي طي وحلكو بالقامشلي ومنع دخول المواد الغذائية والوقود والطحين الخاص بالأفران والمواد الطبية والأدوية أثر سلباً على المواطنين وعلى الواقع الخدمي رغم الجهود المتواصلة لتأمين الحد الأدنى من هذه الخدمات وبكل السبل والطرق.

وفي سياق متصل واستمراراً لانتهاكاتها وحصارها الإجرامي على مركز مدينة الحسكة منعت ميليشيا “قسد” دخول الطحين والمحروقات إلى المخابز العامة والخاصة ما أدى لتوقفها.

وبين عضو المكتب التنفيذي في محافظة الحسكة سطم الهويدي في تصريح لمراسل سانا أن مخبز الحسكة الأول والأفران الخاصة لا تزال متوقفة عن العمل جراء منع ميليشيا “قسد” إدخال الطحين والوقود الخاص بعملها واستمرار منع دخول المواد الغذائية والأدوية وغيرها من مستلزمات الحياة ما يهدد حياة المواطنين.

وتواصل ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الامريكي فرض حصارها الإجرامي على مركز مدينة الحسكة وتمنع دخول الآليات ووسائل النقل والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأهالي.